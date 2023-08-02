Сонце лише у деяких областях: де в Україні в середині тижня чекати на дощі

Лише одному обласному центру 2-3 серпня пощастило з сонцем

У більшості регіонів України йдуть невеликі дощі та панує хмарність. За прогнозами синоптиків, така ж погода протримається й у середині робочого тижня.

Як повідомляє Meteofor, свіжий вітер турбуватиме лише на заході та на півночі.

Погода у Львові на 2-3 серпня

На заході України містяни готуються до переважно хмарної погоди, місцями з дощем. У Львові у середу вранці почався дощ, який вдень має завершитись. Протягом дня небо буде безхмарним. А от у четвер, хоча ніч буде ясною, але вже зранку на небо набіжать хмари. Температура повітря вдень становитиме +24..28 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до стабільних +15…17 °C. Вітер 2-3 серпня дутиме свіжий, його максимальна швидкість 8 м/с.

Погода у Львові на 2-3 серпня

Погода у Києві на 2-3 серпня

У цьому місті синоптики обіцяють протягом двох днів сонячну погоду, але іноді зриватиметься дощ. Несерйозні ймовірні опади очікуються вдень у середу та вночі у четвер. Повітря удень прогріється до +29 градусів, а вночі позначки термометрів знизяться до +18 °С. Вітер 2 серпня тримається свіжим, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с. 3 серпня вітер зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Києві на 2-3 серпня

Погода у Харкові на 2-3 серпня

На Слобожанщині — мінлива погода. У середу вночі почався дощ, що завершився до ранку. Протягом дня сонце іноді прогріватиме регіон, а ввечері того ж дня поновляться дрібні опади.Четвер обіцяє бути сонячним. Удень температура у Харкові становитиме близько 30…31 градусів тепла, а вночі опускатиметься до +19…20 °С. Слабкий вітер дутиме 2-3 серпня і його максимальна швидкість сягатиме 5 м/с.

Погода у Харкові на 2-3 серпня

Погода у Донецьку на 2-3 серпня

На сході країни також задощить. У середу вночі зривався дощ, який протримається до вечора. Наступного дня лише ніч та ранок будуть хмарними. Удень показники термометрів підійматимуться до +31°С, а вночі падатимуть до +20…21 градусів. Максимальна швидкість помірного вітру 2 серпня буде 7 м/с, а 3 серпня — 5 м/с (слабкий).

Погода у Донецьку на 2-3 серпня

Погода у Дніпрі на 2-3 серпня

Дніпрянам пощастило у середині робочого тижня, бо вони чекають на суцільно сонячну погоду. У місті температура повітря вдень становитиме +30…31 °С. Уночі позначки термометрів покажуть близько +20…21 градусів. 2-3 серпня максимальна швидкість помірного вітру становитиме 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 2-3 серпня

Погода в Одесі на 2-3 серпня

У середу в Одесі очікується мінлива хмарність з дощем ввечері, однак у четвер погода зміниться на ясну. Повітря вдень прогріється до +27…28 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до 19…20 °С тепла. Вітер 2 серпня тримається помірний, його максимальна швидкість сягає 7 м/с. 3 серпня вітре зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода в Одесі на 2-3 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на осінь від Володимира Деркача.