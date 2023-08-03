В Україні сонячна ідилія, однак місцями її порушать опади: прогноз погоди на кінець тижня

Сильні пориви вітру не турбуватимуть громадян

В середині тижня в Україні йшли невеликі дощі та панувала хмарність. Але, за прогнозами синоптиків, найближчими днями погода буде сонячною у більшості міст.

Як повідомляє Meteofor, лише на заході країни очікуються дощі протягом 3-4 серпня.

Погода у Львові на 3-4 серпня

На заході України погода набуває різноманіття. У четвер буде сухо та сонячно, однак ввечері має початися дощ. Наступного дня опади слід чекати вранці та вдень. У денний час повітря прогріється до +24…28 °C, а вночі охолоне до +14…15 градусів. 3 серпня вітер триматиметься свіжим, 9 м/с. 4 серпня зменшиться до помірного, 6 м/с.

Погода у Львові на 3-4 серпня

Погода у Києві на 3-4 серпня

А от столицю вже помочив дощ вночі четверга і протягом півтори доби триматиметься сонячна та суха погода. Температура повітря вдень сягатиме 27…32 градусів тепла, а вночі опуститься до +18…20 °C. 3-4 серпня дутиме помірний вітер, його швидкість сягатиме 7 м/с.

Погода у Києві на 3-4 серпня

Погода у Харкові на 3-4 серпня

Місто протягом двох днів грітимуть промінці сонця. Удень температура підніметься до 30… 31 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +19 °C. У четвер дме слабкий вітер, його максимальна швидкість становитиме 5 м/с. У п'ятницю зменшиться до легких 3 м/с.

Погода у Харкові на 3-4 серпня

Погода у Донецьку на 3-4 серпня

Містяни будуть бачати суцільну сонячну погоду наприкінці робочого тижня. Температура повітря вдень підніметься до 31…32 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +19 градусів. 3-4 серпня дутиме легкий вітер, 3 м/с.

Погода у Донецьку на 3-4 серпня

Погода у Дніпрі на 3-4 серпня

А от в цьому обласному центрі хмари іноді "плаватимуть" по небу, зокрема у четвер вранці та у п'ятницю вдень. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +29…31 °C, а вночі опустяться до 20 градусів тепла. Вітер 3-4 серпня очікується слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с.

Погода у Дніпрі на 3-4 серпня

Погода в Одесі на 3-4 серпня

На Одещині також стабільно суха та сонячна погода протягом двох днів. Повітря вдень прогріється до 27…28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні +20 °C. У четвер-п'ятницю дутиме слабкий вітер — 5 м/с.

Погода в Одесі на 3-4 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на зиму від Світлани Бойченко.