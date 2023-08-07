Дехто зможе відпочити від спеки: де в Україні очікується зниження температури та дощ

Лише в одному обласному центрі передбачається гроза

У більшості регіонів України було встановилась спекотна погода, однак найближчими днями природа внесе свої корективи у вигляді зниження температури та опадів.

Як повідомляє Meteofor, лише на півдні не прогнозуються міцні шквали вітру.

Погода у Львові на 7-8 серпня

На Галичині на початку робочого тижня синоптики прогнозували мінливу хмарну погоду з опадами. Дощ почався вночі понеділка і протримається до ранку наступного дня. Протягом доби опади змінюватимуть свою інтенсивність. Температура повітря вдень сягатиме +18 градусів, а вночі опуститься до +13…14 °C. Вітер 7 серпня дме сильний — 11 м/с, а 8 серпня зменшиться до 10 м/с.

Погода у Львові на 7-8 серпня

Погода у Києві на 7-8 серпня

У столиці України 7 серпня прогнозується переважно хмарна погода. Вранці та вдень йтимуть дощі. У вівторок опадів не передбачається, але збережеться хмарність. Вдень повітря прогріється до 21…24 градусів тепла, а вночі позначки термометрів танцюватимуть в межах +14…27 °C. Лише у понеділок очікується максимальна швидкість вітру — 12 м/с.

Погода у Києві на 7-8 серпня

Погода у Харкові на 7-8 серпня

На Слобожанщині протягом двох днів прогнозується суцільно сонячна погода, однак іноді ймовірні дощі. Зокрема у понеділок вдень мають початися опади з грозою. Удень температура у місті підніметься до 26…33 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів покажуть +18…23 °C. 7 серпня вітер очікується міцним, він сягне 13 м/с. 8 серпня ослабне до помірних 7 м/с.

Погода у Харкові на 7-8 серпня

Погода у Донецьку на 7-8 серпня

На Донбасі очікується ясне небо і така погода триматиметься дві доби. Температура повітря вдень підніметься до +30…35 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 20…25 градусів тепла. Вітер 7 серпня дме сильний, максимальна швидкість якого сягає 11 м/с. 8 серпня вітер зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Донецьку на 7-8 серпня

Погода у Дніпрі на 7-8 серпня

У місті слід очікувати суцільно сонячну погоду. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…32 °C, а вночі падатимуть до 20…25 градусів тепла. Міцний вітер прогнозується у понеділок, максимальна швидкість якого сягає 11 м/с, а у вівторок ослабне до свіжих 8-9 м/с.

Погода у Дніпрі на 7-8 серпня

Погода в Одесі на 7-8 серпня

На Одещині трошки задощить. Якщо у понеділок сонце "смалитиме" регіон, то у вівторок вранці на небо набіжать хмари й не дарма. Вже вдень прогнозуються ймовірні опади. Повітря вдень прогріється до +22…28 градусів, а вночі стовпчики термометрів знизяться до +18…22 °C. Протягом двох днів очікується помірний вітер, він сягатиме швидкості 7 м/с.

Погода в Одесі на 7-8 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від Володимира Деркача щодо того, коли українцям чекати на перші морози.