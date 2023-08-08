Росіяни влаштували нічний обстріл України: що відомо

Попередньо відомо, що використовували ракети до С-300.

Російські окупанти продовжують практику нічного терору українців та влаштували обстріли південно-східних областей із використанням балістичних ракет.

Про це проінформувала прес-служба Повітряних сил ЗСУ. Разом з тим, моніторингові групи повідомляють, що через 20 хвилин після оголошення тривоги вибухи пролунали в Запорізькій області. Трохи пізніше з’явилася інформація про вибухи у Краматорську

Згідно з попередніми даними, ракети були запущені із встановлення С-300.

Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило, проте мешканців областей, де пролунала тривога, закликають перебувати в безпечних місцях до відбою.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 7 серпня окупанти завдали удару по житлових будинках у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Ще як мінімум 7 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

А ввечері понеділка дві ракети впали на житловий будинок у Покровську (Донецька область), через що щонайменше 7 людей загинули та ще 57 отримали поранення. Серед постраждалих також є співробітники екстрених служб.