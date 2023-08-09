Можна буде перепочити від спеки: якої погоди чекати у середині тижня

Протягом двох днів в деяких обласних центрах українців турбуватимуть пориви сильного вітру

В країні зафіксувались "пекельна" дні, які панували в більшості регіонах. Однак у середині тижня природа внесе свої корективи у вигляді дощу та зниження температури.

Як повідомляє Meteofor, найбільше задощить на сході.

Погода у Львові на 9-10 серпня

На Львівщині мінлива хмарність триматиметься протягом двох днів, місцями можливий дощ. Опади варто чекати у четвер вдень та ввечері. Температура повітря вдень підніметься до +22…23 °C, а вночі охолоне до +9…12 градусів. 9-10 серпня вітер прогнозується помірним, 6 м/с.

Погода у Львові на 9-10 серпня

Погода у Києві на 9-10 серпня

Кияни також готуються до мінливої хмарної, але сухої погоди. Температура повітря вдень сягатиме 24…25 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…15 °C. 9 серпня дутиме слабкий вітер, його швидкість сягатиме 5 м/с, а наступного дня збільшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Києві на 9-10 серпня

Погода у Харкові на 9-10 серпня

Над Слобожанщиною зриватимуться опади протягом двох днів. У середу вночі почався дощ, який протримається до настання вечора. У четвер лише ранок буде ясним, а вдень на небо набіжать хмари й не дарма, бо ввечері ймовірні опади. Удень температура у місті підніметься до 25…29 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…17 °C. 9 серпня дме помірний вітер, 3 м/с. 10 серпня збільшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Харкові на 9-10 серпня

Погода у Донецьку на 9-10 серпня

Серед інших міст у Донецьку прогнозується максимальна денна температура і сонячна погода. Якщо у середу на небі не буде хоч одної хмаринки, то у четвер вдень мають початися опади, якій протримаються до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +21 градусів. В середині тижня очікується свіжий вітер — 8 м/с.

Погода у Донецьку на 9-10 серпня

Погода у Дніпрі на 9-10 серпня

Дніпряни вже пережили нічні опади у середу і готуються до сонячної погоди. Однак у четвер ввечері поновиться дощ. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +25…29 °C, а вночі – знизяться до 17…18 градусів тепла. Вітер 9-10 серпня дме сильний, максимальна швидкість якого сягатиме 11 м/с.

Погода у Дніпрі на 9-10 серпня

Погода в Одесі на 9-10 серпня

У середу одесити чекають на ясне небо, а у четвер вітер принесе з собою хмари. Дощі синоптики не прогнозують. Повітря у денний час прогріється до 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15…18 °C. 9 серпня дме помірний вітер — 6 м/с, а 10 серпня різко збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода в Одесі на 9-10 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на осінь від Володимира Деркача. Він обіцяє, що восени українці можуть чекати одразу на два бабині літа.