"Літо без війни" триває: на відпочинок до Закарпаття вирушили ще 115 дітей загиблих захисників

За програмою "Літо без війни", в межах якої дітям загиблих захисників, полонених і зниклих безвісти організовано літній відпочинок – як в Україні, так і закордоном, уже відпочили понад 700 дітей

Громадська організація "Мрія дітей України" продовжує відправляти на відпочинок дітей загиблих захисників. У межах проєкту "Літо без війни" на відпочинок до Закарпаття вирушили ще 115 дітей із Івано-Франківської, Київської, Львівської, Житомирської областей.

На світлинах — група з 45-ти дітлахів із Дніпра та Запоріжжя, які повернулись із оздоровлення та відпочинку на Закарпатті. Щасливі, усміхнені, сповнені нових вражень діти отримали у подарунок набори канцтоварів і з новими силами вже готуються до 1 вересня.

"Ми намагаємося дати дітям кілька тижнів без тривог, з друзями, сонцем, горами, водою, подарувати їм сили знову вчитися, розвиватися, здійснювати свої мрії", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

За програмою "Літо без війни", в межах якої дітям загиблих захисників, полонених і зниклих безвісти організовано літній відпочинок – як в Україні, так і закордоном, уже відпочили понад 700 дітей, якими опікується ГО "Мрія дітей України".