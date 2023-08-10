ЗСУ мають успіхи в контрнаступі, ворог зазнає втрат: свіжі карти боїв

ЗСУ впевнено контролюють ситуацію

ЗСУ продовжують наступ на позиції ворога, тоді як противник зазнає великих втрат та не має успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу.

Бої у Харківській та Луганській областях

Ворог намагався атакувати в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та на північний схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Як повідомляли в українському Міноборони, противник створив ударну групу, щоб спробувати прорвати оборону України та увійти до Куп’янська. За даними російських джерел, їхні війська нібито захопили чотири українські позиції і п’ять спостережних пунктів за 15 км на схід від міста.

Водночас у ворога великі втрати на лінії Сватово-Кременна, де ЗСУ продовжили контрнаступ.

Бої на Донбасі

ЗСУ тиснуть суперника на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, наші військові вели атаки в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У той же час російські війська нібито змогли просунутися на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмуту).

Ворог також намагався атакувати на околицях Кліщіївки, на північний схід від Дружби та поблизу Зайцевого, але його наступ був безуспішним.

Водночас окупанти продовжили наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли успіхів.

Бої на Півдні України

9 серпня ЗСУ провели атаку на заході Донецької області. Також наступ триває на кордоні Донецької та Запорізької областей. Українські війська досягли часткового успіху у напрямку Урожайного та Приютного.

У той же час, ворог намагався атакувати в районі Староморського, але безуспішно.

Також була інформація, що ЗСУ просунулися на сотні метрів поблизу Роботиного і досягли часткового успіху біля Вербового.

Нещодавня атака наших військових у районі Козачих Таборів на лівому березі Херсонської області була обмеженим рейдом. Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про перехід українських сил через Дніпро.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ з’явився шанс на прорив у контрнаступі.