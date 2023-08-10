Попереду - добові грозові опади: кому пощастить з прохолодною погодою найближчими днями

Максимальна денна температура буде у Донецьку

Подекуди в України йшли дощі та відбувалось невелике зниження температури. За прогнозами синоптиків, така сама погода протримається і до кінця робочого тижня.

Як повідомляє Meteofor, в більшості регіонах країни розгуляються пориви свіжого вітру.

Погода у Львові на 10-11 серпня

На заході України очікується переважно хмарна погода, місцями з дощем і грозою. 10 серпня вдень ймовірні опади з грозою, які мають завершитись до ранку наступного дня. У п'ятницю у другій половині дня прогнозується ясне небо. Температура повітря вдень сягатиме 22 градусів тепла, а вночі опуститься до +13 °C. У четвер-п'ятницю дутиме свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Львові на 10-11 серпня

Погода у Києві на 10-11 серпня

У столиці синоптики обіцяють хмарну погоду, іноді сонце прогріватиме обласний центр. Вдень повітря прогріється до +24…25 °C, а вночі охолоне до +14…15 градусів. 10 серпня тримається помірний вітер 6 м/с. 11 серпня зміниться на свіжий — 9 м/с.

Погода у Києві на 10-11 серпня

Погода у Харкові на 10-11 серпня

А на сході України передбачаються добові опади. Якщо у четвер вночі та вранці небо було ясним, то вдень вітер принесе з собою хмари. Ввечері має початися дощ, який у п'ятницю у другій половині дня супроводжуватиметься грозою. Удень температура підніметься до 24…29 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…20 °C. 10-11 серпня дутиме свіжий вітер — 9 м/с.

Погода у Харкові на 10-11 серпня

Погода у Донецьку на 10-11 серпня

У Донецьку також задощить. У четвер вдень ймовірні опади, які протримаються до ранку п'ятниці. Однак 11 серпня вдень дощ поновиться. Повітря вдень прогріється до 27…31 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20…22 °C. 10 серпня дме свіжий вітер — 8 м/с. 11 серпня прогнозується сильним — 11 м/с.

Погода у Донецьку на 10-11 серпня

Погода у Дніпрі на 10-11 серпня

Над цим містом також нависли хмари. 10 серпня ніч та ранок ще були безхмарними, однак вдень зриватиметься дощ, який протягом наступного дня змінюватиме свою інтенсивність. Опади триватимуть понад добу. Температура повітря вдень підніметься до 23…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…20 градусів. 10-11 серпня прогнозується сильний вітер, 10 м/с.

Погода у Дніпрі на 10-11 серпня

Погода в Одесі на 10-11 серпня

На Одещині синоптики дощів не прогнозують. 10-11 серпня небо в місті затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +27 °C, а вночі опустяться до 18 градусів тепла. Вітер у четвер-п'ятницю передбачається свіжим, максимальна швидкість якого сягатиме 9 м/с.

Погода в Одесі на 10-11 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Києвом, після дощу, містяни спостерігали за дуже красивими хмарами та веселкою на небі.