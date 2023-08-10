Favbet Foundation передав штурмовому підрозділу ЗСУ позашляховик Mazda BT-50

Загалом сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному із штурмових підрозділів Збройних Сил України позашляховик Mazda BT-50, повідомили представники фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження підрозділу, який бере участь у наступальних операціях на сході України.

Нагадаємо, загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 190 автомобілів, у тому числі 53 нових позашляховиків Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Загалом сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.