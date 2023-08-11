Австрійський бізнес-сніданок: комунікація з Головним управлінням ДПС у м.Києві виходить на новий рівень

На заході були присутні представники кількох десятків підприємств, зареєстрованих у столиці

9 серпня 2023 року відбулась зустріч між Головним управлінням ДПС у м.Києві, Посольством Республіки Австрія в Україні та представниками австрійської бізнес-спільноти в Україні.

Одним із головних проблемних питань, виявились проблеми, пов'язані з зупинкою реєстрації податкових накладних, що мають серйозні наслідки для бізнесу. Бо саме спрощення процедур адміністрування мають оптимізувати бізнес-процеси компаній та сприяти розвитку та масштабуванню бізнесу.

Австрійський бізнес-сніданок проходив в форматі Q&A, де кожен учасник зустрічі мав можливість задати найактуальніше податкове питання до контролюючого органу.

До зустрічі долучилися представники 20 австрійських бізнесів в Україні – українські підприємства, зареєстровані у місті Києві. Зустріч відбулася за підтримки Повноважного посла Республіки Австрія в Україні, доктора Арада Бенкьо при організації Торгового відділу Посольства Австрії — ADVANTAGE Austria.

"Під час діалогу було обговорено важливість застосування норм оподаткування, закріплених у конвенції між Республікою Австрія та урядом України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Обговорено основні вимоги до платників податків при формуванні пояснень щодо господарських операцій суб’єктів господарювання, по яким зупинена реєстрація податкових накладних, — каже Марина Твердохлєб, в.о. начальника Головного управління ДПС у м.Києві. — Спільний діалог між представниками бізнесу та податковим органом стає ключовим чинником у зниженні податкових ризиків та невизначеності для платників податків. Це сприяє збільшенню довіри іноземних інвесторів, надаючи їм впевненість у прозорості, стабільності та прогнозованості при прийнятті рішень щодо інвестування."

Повноважний посол Республіки Австрія в Україні, доктор Арад Бенкьо, подякував Головному управлінню ДПС у м.Києві за їхній професійний підхід до розв'язання податкових питань австрійських компаній, зареєстрованих в Україні.

"Важливість ефективної комунікації з податковим органом для іноземних інвесторів неможливо переоцінити. Сьогодні представники австрійських інвесторів відзначили значущий крок у напрямку полегшення розуміння податкових правил та регуляції в Україні. Цей важливий крок у процесі прийняття рішень щодо інвестування в Україні, допоможе уникнути непорозумінь та неочікуваних податкових обтяжень у майбутньому," — каже Аудрис Стропус, генеральний директор ПІІ "АМІК УКРАЇНА" (AMIC ENERGY).

Важливо розуміти, що ефективна комунікація з податковими органами має вирішальний вплив для створення сприятливого інвестиційного клімату, що сприятиме сталому росту та розвитку економіки країни.

Податкова прозорість та відкритість державних органів підвищують довіру іноземного інвестора, збільшуючи інтерес до інвестицій. Бо захист законних прав та інтересів інвестора не тільки збільшить потік приватного капіталу, але дасть змогу Україні в стислі строки інтегруватися до європейської спільноти.