Австрийский бизнес-завтрак: коммуникация с Главным управлением ГНС в Киеве выходит на новый уровень

На мероприятии присутствовали представители нескольких десятков предприятий, зарегистрированных в столице

9 августа 2023 г. состоялась встреча между Главным управлением ГНС в г. Киеве, Посольством Республики Австрия в Украине и представителями австрийского бизнес-сообщества в Украине.

Одним из главных проблемных вопросов оказались проблемы, связанные с остановкой регистрации налоговых накладных, имеющих серьезные последствия для бизнеса. Ведь именно упрощение процедур администрирования должно оптимизировать бизнес-процессы компаний и способствовать развитию и масштабированию бизнеса.

Австрийский бизнес-завтрак проходил в формате Q&A, где каждый участник встречи имел возможность задать самый актуальный налоговый вопрос в контролирующий орган.

К встрече присоединились представители 20 австрийских бизнесов в Украине – украинские предприятия, зарегистрированные в Киеве. Встреча состоялась при поддержке Полномочного посла Республики Австрия в Украине, доктора Арада Бенке при организации Торгового отдела Посольства Австрии — ADVANTAGE Austria.

"В ходе диалога была обсуждена важность применения норм налогообложения, закрепленных в конвенции между Республикой Австрия и правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений. Обсуждались основные требования к налогоплательщикам при формировании объяснений по хозяйственным операциям субъектов хозяйствования, по которым остановлена налоговых накладных, — говорит Марина Твердохлеб, и.о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве. — Общий диалог между представителями бизнеса и налоговым органом становится ключевым фактором в снижении налоговых рисков и неопределенности для налогоплательщиков. Это способствует увеличению доверия иностранных инвесторов, придавая им уверенность в прозрачности, стабильности и прогнозируемости при принятии решений по инвестированию."

Полномочный посол Республики Австрия в Украине, доктор Арад Бенке поблагодарил Главное управление ГНС в Киеве за их профессиональный подход к решению налоговых вопросов австрийских компаний, зарегистрированных в Украине.

"Важность эффективной коммуникации с налоговым органом для иностранных инвесторов невозможно переоценить. Сегодня представители австрийских инвесторов отметили значимый шаг в направлении облегчения понимания налоговых правил и регуляции в Украине. Этот важный шаг в процессе принятия решений по инвестированию в Украине поможет избежать недоразумений и неожиданных налоговых в будущем," — говорит Аудрис Стропус, генеральный директор ПИИ "АМИК УКРАИНА" (AMIC ENERGY).

Важно понимать, что эффективная коммуникация с налоговыми органами оказывает решающее влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, что будет способствовать устойчивому росту и развитию экономики страны.

Налоговая прозрачность и открытость государственных органов увеличивают доверие иностранного инвестора, увеличивая энтузиазм к инвестициям. Потому что защита законных прав и интересов инвестора не только увеличит поток частного капитала, но и позволит Украине в сжатые сроки интегрироваться в европейское сообщество.