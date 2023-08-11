Відсутність опадів та помірне тепло: яким містам пощастить з погодою на вихідних

Лише в одному обласному центрі буде дути міцний вітер

В більшості містах України синоптики прогнозували дощі та вітер, однак на вікенд буде переважно суха та ясна погода.

Як повідомляє Meteofor, найменша денна температура буде у Києві, до +19 градусів.

Погода у Львові на 12-13 серпня

На заході України у суботу очікується ясна небо, без опадів. Вдень повітря прогріється до 24…27 градусів тепла, а вночі охолоне до +10…11 °C. 12 серпня дме помірний вітер, максимальна швидкість його сягне 7 м/с, а 13 серпня ослабне до 6 м/с.

Погода у Львові на 12-13 серпня

Погода у Києві на 12-13 серпня

У столиці України на вихідних погода передбачається хмарною з проясненнями, з опадами. Дощ слід чекати у суботу вдень та ввечері. Температура повітря вдень сягатиме 19…25 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…17 °C. Міцний вітер прогнозується у суботу максимальна швидкість якого сягне 13 м/с, а наступного дня зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві на 12-13 серпня

Погода у Харкові на 12-13 серпня

На Слобожанщині буде хмарно, однак іноді з дощем. У суботу опади передбачається вночі. Наступного дня буде ясне небо. Удень температура у місті підніметься до 23…25 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…21 °C. Два дні поспіль очікується свіжий вітер, його швидкість сягне 8-9 м/с.

Погода у Харкові на 12-13 серпня

Погода у Донецьку на 12-13 серпня

Дощі не оминуть під кінець тижня і Донбас. Опади прогнозуються 12 серпня лише вночі, а протягом дня збережеться сонячна погода. У неділю вітер також розгонить хмари. Там температура повітря вдень підніметься до +26…28 °C. Уночі покажчики термометрів покажуть +17…21 градусів. 12 серпня вітер дме свіжий, швидкість якого сягне 8 м/с. 13 серпня зменшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Донецьку на 12-13 серпня

Погода у Дніпрі на 11-12 серпня

Якщо у суботу вночі прогнозується дощ, то протягом цього дня та наступного передбачається ясна небо. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +25…26 °C, а вночі падатимуть до 18…19 градусів тепла. Вітер на вихідних передбачається сильний, максимальна швидкість якого сягатиме 10 м/с.

Погода у Дніпрі на 11-12 серпня

Погода в Одесі на 11-12 серпня

В Одещині протягом двох вихідних на небі буде мало хмар, тож сонце потішить регіон своїми променями. Повітря вдень прогріється до 27…28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17…18 °C. У суботу та неділю дутиме помірний вітер, 5 м/с.

Погода в Одесі на 11-12 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Ігоря Кібальчича до 20 серпня.