Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн. грн

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет, повідомили представники фонду.

Вказана техніка вже працює на ключових ділянках фронту на сході країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.