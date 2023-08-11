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Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет Новина оновлена 11 серпня 2023, 13:18

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн. грн

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет, повідомили представники фонду.

Вказана техніка вже працює на ключових ділянках фронту на сході країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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