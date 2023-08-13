Повертається спека до +33°C та грози: якою буде погода на тижні
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На більшій частині країни знову буде сухо та дуже спекотно
Після різкого похолодання з дощами, які прокотилися всією територією України, поступово повертається літня спека, але в частині областей очікуються ще й грози.
Про це говорять прогнози "Укргідрометцентру" на найближчий час.
У понеділок, 14 серпня, середня температура по країні вже буде на рівні 30 градусів тепла, — при цьому найсильніше, до 31 градуса, повітря прогріється в західних, північних, Запорізькій, Миколаївській областях та в Криму.
У вівторок, 15 серпня, у Закарпатській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму очікується вже до +32 градусів, а на Вінниччині взагалі може бути вже 33 градуси.
У середу, 16 серпня, до 33 градусів повітря може прогрітися також у Запорізькій та Херсонській областях, а в частині західних областей можливі невеликі опади, при цьому температура повітря там залишиться на рівні 28-32 градуси.
У четвер та п’ятницю, 17-18 серпня, до +33 градусів температура очікується у південних та центральних областях, а у західних регіонах пройдуть грозові дощі, на тлі чого температура повітря опуститься на пару градусів до в середньому 29-31 градуса.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати у вересні.