Повертається спека до +33°C та грози: якою буде погода на тижні

На більшій частині країни знову буде сухо та дуже спекотно

Після різкого похолодання з дощами, які прокотилися всією територією України, поступово повертається літня спека, але в частині областей очікуються ще й грози.

Про це говорять прогнози "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У понеділок, 14 серпня, середня температура по країні вже буде на рівні 30 градусів тепла, — при цьому найсильніше, до 31 градуса, повітря прогріється в західних, північних, Запорізькій, Миколаївській областях та в Криму.

Прогноз погоди в Україні на 14.08.2023

У вівторок, 15 серпня, у Закарпатській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму очікується вже до +32 градусів, а на Вінниччині взагалі може бути вже 33 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 15.08.2023

У середу, 16 серпня, до 33 градусів повітря може прогрітися також у Запорізькій та Херсонській областях, а в частині західних областей можливі невеликі опади, при цьому температура повітря там залишиться на рівні 28-32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 16.08.2023

У четвер та п’ятницю, 17-18 серпня, до +33 градусів температура очікується у південних та центральних областях, а у західних регіонах пройдуть грозові дощі, на тлі чого температура повітря опуститься на пару градусів до в середньому 29-31 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 17.08.2023

Прогноз погоди в Україні на 18.08.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати у вересні.