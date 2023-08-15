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Місцями хмарно, але сухо: прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Гори
Гори. Фото Pixabay

Максимальна денна температура може сягати до 33 градусів тепла

Прогнозована ясна та суха погода, яка панує в Україні вже декілька днів поспіль, за словами синоптиків, протримається й у середині тижня. Однак іноді по небу "плаватимуть" хмари.

Як повідомляє Meteofor, в одному обласному центрі очікуються пориви сильного вітру.

Погода у Львові на 15-16 серпня

На заході України сонце і хмари протягом двох днів постійно змінюватимуть одне одного. Вдень повітря прогріється до +30…31 °C, а вночі охолоне до +16…17 градусів. У вівторок дме сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 10 м/с, а у середу зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Львові на 15-16 серпня
Погода у Львові на 15-16 серпня

Погода у Києві на 15-16 серпня

У столиці країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду. Температура повітря вдень сягатиме 31…33 градусів тепла, а вночі опуститься до +19…20 °C. 15 серпня дме легкий вітер, його швидкість сягає 2 м/с. Наступного дня вітер збільшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Києві на 15-16 серпня
Погода у Києві на 15-16 серпня

Погода у Харкові на 15-16 серпня

Цей обласний центр очікує сонячну погоду, але іноді буде мінлива хмарність. Удень температура у місті підніметься до 30…31 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…18 °C. У вівторок-середу дутиме помірний вітер — 6 м/с.

Погода у Харкові на 15-16 серпня
Погода у Харкові на 15-16 серпня

Погода у Донецьку на 15-16 серпня

На Донеччині також без опадів та хмарності протягом двох днів. Температура повітря вдень підніметься до 31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть стабільні +18…20 градусів. У вівторок-середу дутиме свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Донецьку на 15-16 серпня
Погода у Донецьку на 15-16 серпня

Погода у Дніпрі на 15-16 серпня

Дніпряни також насолоджуватимуться сонячною погодою. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +29 °C, а вночі падатимуть до 18…21 градусів тепла. Вітер у вівторок дме помірний, максимальна швидкість якого сягає 7 м/с, а у середу збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Дніпрі на 15-16 серпня
Погода у Дніпрі на 15-16 серпня

Погода в Одесі на 15-16 серпня

Над Одещиною також навислі грозові хмари, але опадів не передбачається. Ясне небо передбачається лише у вівторок вранці. Повітря вдень прогріється до 30…32 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +21…22 °C. Ближче до середини тижня очікується помірний вітер — 6-7 м/с.

Погода в Одесі на 15-16 серпня
Погода в Одесі на 15-16 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру на цей тиждень.

Теги:
#Погода #Серпень #Погода в Україні #Прогноз погоди