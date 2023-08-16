Переважно сонячно: якою буде погода в Україні в середині робочого тижня

Сильні вітри 16-17 серпня не турбуватимуть громадян

У більшості містах країни зафіксувалась спекотна та сонячна погода, але, за прогнозами синоптиків, деяким регіонам пощастить з прохолодою у вигляді хмарності та дощу.

Як повідомляє Meteofor, місцями денна температура повітря підніметься до 32 градусів тепла.

Погода у Львові на 16-17 серпня

Львів'яни готуються до хмарної погоди, іноді з дощем. Якщо у середу сонце рідко вилазитиме з-за хмар, то у четвер вдень мають початись невеликі опади. Вдень повітря прогріється до +28…30 °C, а вночі охолоне до +17 градусів. 16 серпня вітер прогнозується помірним, свіжим — 8 м/с. Наступного дня зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Львові на 16-17 серпня

Погода у Києві на 16-17 серпня

У столиці країни пануватиме сонячна погода. Температура повітря вдень сягатиме 29…31 градусів тепла, а вночі опуститься до +18…20 °C. У середу дме помірний вітер, його швидкість сягатиме 7 м/с, а у четвер — збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві на 16-17 серпня

Погода у Харкові на 16-17 серпня

Над цим регіоном протягом двох днів також світитиме сонце. Удень температура у місті підніметься до 29 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +17…18 °C. 16-17 серпня дутиме помірний вітер, 7 м/с.

Погода у Харкові на 16-17 серпня

Погода у Донецьку на 16-17 серпня

У Донеччині синоптики обіцяють, що хмар та дощу взагалі не буде. Температура повітря у денний час підніметься до 30…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +20 градусів. 16 серпня дме помірний вітер — 7 м/с. 17 серпня вітер збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Донецьку на 16-17 серпня

Погода у Дніпрі на 16-17 серпня

Дніпряни очікують на ясну погоду. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +29 °C, а вночі – знизяться до 20…21 градусів тепла. Вітер найближчими днями передбачається свіжий, максимальна швидкість якого сягатиме 8-9 м/с.

Погода у Дніпрі на 16-17 серпня

Погода в Одесі на 16-17 серпня

Одещина теж може похизуватись стабільно сонячною та безхмарною погодою. Повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +21…22 °C. У середу дме помірний вітер, його швидкість сягатиме 6 м/с. У четвер зменшиться до слабкого вітру — 5 м/с.

Погода в Одесі на 16-17 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати у вересні.