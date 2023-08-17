Первомайський МКК оголосив акцію: 1 гривня з кожної банки згущенки — на купівлю БПЛА Shark

Навряд чи знайдеться той, хто не купує згущенку, вироблену на Первомайському молочноконсервному комбінаті. А тепер підприємство всім нам дає можливість підтримати Сили оборони України: купуючи банку просто згущенки або вареної згущенки "Іриска", кожен із нас задонатить на придбання авіаційної системи Shark для ЗСУ.

Первомайський МКК: "Продовжуємо робити добрі справи разом!"

"Ми продовжуємо системно допомагати фронту. Війна триває. А це означає, що і наша допомога має також тривати, щоб наші воїни постійно відчували підтримку", — звернувся до читачів Гард.City директор Первомайського МКК Олександр Бажан.

В чому суть акції від МКК

1 гривня з кожної проданої банки згущеного молока або вареної згущенки "Іриска" буде спрямована на закупівлю безпілотної авіаційної системи Mini Shark .

з кожної проданої банки згущеного молока або вареної згущенки "Іриска" . Благодійна ініціатива триває з 14.08.2023 по 14.11.2023 по всій території України , крім окупованих територій.

, крім окупованих територій. Шукайте товар з позначкою "1 гривня на купівлю БПЛА Shark" на полицях магазинів!

"Формат благодійних зборів використовують усі наші підприємства. Так, у червні, завдяки збору від Первомайського молочноконсервного комбінату ми передали для потреб фронту джгути-турнікети на суму 400 тисяч гривень. Наша мета зараз — зібрати кошти на БПЛА SHARK Mini, для цього ми акумулюємо сили чотирьох великих підприємств", — додав співвласник Первомайского МКК, бізнесмен Андрій Табалов.

У зборі коштів також беруть участь ПРАТ "Юрія" (ТМ "Волошкове поле"), "Одеський коровай" та "Черкасихліб". Закупівлю та передачу дрону військовим проведе благодійний фонд родини Табалових.

Довідково. БАС Mini Shark ― компактний БПЛА для ефективної розвідки. БПЛА під назвою Shark Mini ― це зменшена модифікація однойменного розвідувального комплексу, який уже використовують на фронті.

Нагадаємо: Первомайський молочноконсервний комбінат — найбільший виробник згущеного молока в Україні. Підприємство експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу компанії "Волошкове поле".