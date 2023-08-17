Чи увірветься в Україну прохолодна найближчими днями: відповідь синоптиків

Максимальна нічна температура сягатиме до 22 градусів тепла

Протягом тижня в нашій країні тримається сонячна погода, але іноді хмари "плавають по небу". За прогнозом синоптиків, лише один регіон на кінець робочого тижня чекає на короткочасні опади.

Як повідомляє Meteofor, деякі обласні центри турбуватимуть переважно помірні пориви вітру.

Погода у Львові на 17-18 серпня

На Львівщині під кінець тижня сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. Лише вдень у четвер очікуються незначні опади. Температура повітря вдень сягатиме +29… 30 градусів, а вночі опуститься до +17…18 °C. 17-18 серпня дутиме помірний вітер, 6-7 м/с.

Погода у Львові на 17-18 серпня

Погода у Києві на 17-18 серпня

У столиці України опадів та хмарності не передбачено протягом двох днів. Вдень повітря прогріється до 29…30 градусів тепла, а вночі охолоне до +18 °C. У четвер-п'ятницю зафіксується помірний вітер, його швидкість сягатиме до 6-7 м/с.

Погода у Києві на 17-18 серпня

Погода у Харкові на 17-18 серпня

Слобожанщину також оминули дощі. Удень температура у місті підніметься до 29…31 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +17…18 °C. У четвер дме помірний вітер, 7 м/с. Наступного дня збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Харкові на 17-18 серпня

Погода у Донецьку на 17-18 серпня

Наприкінці робочого тижня у цьому місті небо буде ясним. Температура повітря вдень підніметься до +30…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 19…21 градусів тепла. Вітер 17-18 серпня очікується свіжий, 8 м/с.

Погода у Донецьку на 17-18 серпня

Погода у Дніпрі на 17-18 серпня

Цей обласний центр також очікує сонячну погоду в обидва дні. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +29…30 °C, а вночі падатимуть до 19…20 градусів тепла. Свіжий вітер дутиме 17-18 серпня, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с.

Погода у Дніпрі на 17-18 серпня

Погода в Одесі на 17-18 серпня

На півдні країни пануватиме ясна погода. Повітря вдень прогріється до +30…32 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +21…22 °C. Слабкий вітер очікується у четвер-п'ятницю і він сягатиме до 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру на цей тиждень.