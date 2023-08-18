Погода на Яблучний Спас: чи чекати українцям прохолоди на свято

Максимальна денна температура в одному місті сягне до 35 градусів тепла

На цьому тижні в країні трималась стабільно сонячна та суха погода, хоча місцями передбачались дощі та хмари. Тож на свято Яблучного Спаса не варто чекати на прохолоду.

Як повідомляє Meteofor, деякі обласні центри турбуватимуть переважно свіжі пориви вітру.

Погода у Львові на 19-20 серпня

На заході України два дні поспіль буде мінлива хмарна погода, іноді з проясненнями та опадами. Дощі варто чекати у неділю ввечері. Вдень повітря прогріється до 30…31 градусів тепла, а вночі охолоне до +18 °C. 19-20 серпня очікується свіжий вітер, максимальна швидкість його сягне 8 м/с.

Погода у Львові на 19-20 серпня

Погода у Києві на 19-20 серпня

У столиці синоптики прогнозують суцільно сонячну погоду. Температура повітря вдень сягатиме 29…32 градусів тепла, а вночі опуститься до стабільних +17…19 °C. Помірний вітер прогнозується на вихідних, максимальна швидкість якого сягне 6 м/с.

Погода у Києві на 19-20 серпня

Погода у Харкові на 19-20 серпня

Дощі в кінці тижня оминуть й схід України. Удень температура у місті підніметься до 31…33 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18…20 °C. У суботу-неділю очікується помірний вітер, його швидкість сягне 7 м/с.

Погода у Харкові на 19-20 серпня

Погода у Донецьку на 19-20 серпня

У Донеччині протягом двох днів буде ясне небо. Температура повітря вдень підніметься до +30…34 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +18…21 градусів. У суботу вітер дме свіжий, 8 м/с. Наступного дня зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Донецьку на 19-20 серпня

Погода у Дніпрі на 19-20 серпня

У Дніпрі синоптики обіцяють, що хмар та дощу взагалі не буде. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +30…33 °C, а вночі падатимуть до 19…21 градусів тепла. Вітер на вихідні передбачається помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 19-20 серпня

Погода в Одесі на 19-20 серпня

Одещина теж може похизуватись стабільно сонячною та безхмарною погодою. До того ж цей регіон готується до максимальної денної температури — +35 градусів. Тож, повітря вдень прогріється до 33…35 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +21…23 °C. 19-20 серпня дме слабкий вітер, 4-5 м/с.

Погода в Одесі на 19-20 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди восени.