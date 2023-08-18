Результати II Всеукраїнського відбору Амбасадорських вин 2023

15-16 серпня в Києві, в Укрвинпромі, відбувся цьогорічний Всеукраїнський відбір "посольських" вин від національних виробників у межах проєкту "Українське вино – частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin" в Бордо, Франція. Церемонія нагородження та оголошення результатів відбулася 17 серпня у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Відбір став ключовою подією у підтримці та популяризації українського виноробства. Було надіслано з всієї України 74 зразки, які оцінювали 12 членів Дегустаційної комісії, куди входять представники Асоціації сомельє України та експерти галузі. Дегустація пройшла наосліп під пильним наглядом представників Держпроспоживслужби, Державної податкової служби та Міністерства аграрної промисловості України та Наукового Центру "Український інститут вина", аби забезпечити дотримання суворих стандартів якості та енологічних практик.

Було відібрано найкраще з кращого 21 вино від 13 вітчизняних виробників, які здобули офіційного статусу "послів" та будуть додатково презентовані членам Асоціації іноземних журналістів у Парижі.

Вино ординарне столове сухе біле "Шардоне-Совіньйон спеціальний відбір", ТМ "Villa UA" ТОВ "Виналь" — 85,0 балів

Вино ординарне столове сухе біле "Біле сухе", ТМ "VINO DEMIDI" ФГ "Димидівське" — 88,55 балів

Вино ординарне столове сухе рожеве "Рожевий квадрат" ТМ " FATHERS WINE" ФГ "Татове вино ВБ" — 84,9 балів

Вино ординарне столове сухе сортове біле "Цитронний Магарача" ТМ"Граєво" ТОВ "Вина Запоріжжя" — 84,33 балів

Вино ординарне столове сухе сортове червоне "Каберне" ТМ "Граєво" ТОВ "Вина Запоріжжя" — 85,36 балів

Вино ординарне столове сухе сортове червоне "Каберне "Коблево Резерв" АТ "Коблево" — 85,27 балів

Вино ординарне столове сухе сортове червоне "Ель Капітан Піно Нуар" ТОВ "46 паралель вайн груп" — 89,36 балів

Вино ординарне столове спеціального типу солодке сортове біле "Фурмінт пізній збір" ТОВ "ВК ШАТО ЧИЗАЙ" — 90,5 балів

Вино ігристе сортове біле брют "ЧЕРСЕГІ" ТОВ "ВК ШАТО ЧИЗАЙ" — 89,17 балів

Вино ординарне витримане столове сухе біле "Бейкуш. Яфе Нагар" урожаю 2020 року ТОВ "Бейкуш Вайнері" — 88,50 балів

Вино ординарне витримане столове спеціального типу сухе червоне "Кара Кермен" ТОВ "Бейкуш Вайнері" — 89,55 балів

Вино ординарне витримане столове сухе червоне "Каберне-Фран-Мерло-Сапераві Гранд Резерв Шабо" ТОВ "ПТК Шабо" — 85,09 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне "Каберне Гранд Резерв Шабо" ТМ Iukuridse Family Reserve ТОВ "ПТК Шабо" — 88,00 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле контрольованого найменування за походженням "Шардоне Гранд Резерв Шабо" ТОВ "ПТК Шабо" — 89,00 балів

Вино марочне столове сухе червоне "Гранд Адмірал Каберне-Совіньйон-Сапераві — Мерло" ТОВ "46 паралель вайн груп" — 90,17 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле "Ель Капітан Піно Блан" ТОВ "46 паралель вайн груп" — 87,92 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне "Сапераві" ТМ Сotnar ТОВ "КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН" — 86,25 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне "Мерло Family Collection" ПП "Винний дім Гігінеішвілі" — 86,82 балів

Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне "Каберне reserve" ПП "Винний дім Гігінеішвілі" — 86,42 балів

Вино ігристе брют рожеве "Моє вино Едуард Городецький", ТМ My Wine Eduard Gorodetskу — 89,5 балів

Вино ігристе витримане брют біле "Гранд Вале" ТМ "Grande Vallee" ТОВ "Вінтрест" — 90,42 балів

Відбір був організований і проведений корпорацією "Укрвинпром" – офіційним партнером Фонду Винної Культури та Цивілізацій Вина (Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin), що керує центром La Cité du Vin.

Захід пройшов за підтримки центральних органів виконавчої влади:

Міністерства культури та інформаційної політики України,

Міністерства аграрної політики та продовольства України,

Міністерства економіки України,

Міністерства закордонних справ України,

Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій тощо.