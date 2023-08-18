Результаты II Всеукраинского отбора Амбасадорских вин 2023

15-16 августа в Киеве, в Укрвинпроме, состоялся Всеукраинский отбор "посольских" вин от национальных производителей в рамках проекта "Украинское вино – часть мирового культурного наследия вина La Cité du Vin" в Бордо, Франция. Церемония награждения и оглашения результатов состоялась 17 августа в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД.

Отбор стал ключевым событием по поддержке и популяризации украинского виноделия. Были отправлены из всей Украины 74 образца, которые оценивали 12 членов Дегустационной комиссии, куда входят представители Ассоциации сомелье Украины и эксперты отрасли. Дегустация прошла вслепую под пристальным наблюдением представителей Госпрожслужбы, Государственной налоговой службы и Министерства аграрной промышленности Украины и Научного Центра "Украинский институт вина", чтобы обеспечить соблюдение строгих стандартов качества и энологических практик.

Было отобрано лучшее из лучшего 21 вино от 13 отечественных производителей, которые получили официальный статус "послов" и будут дополнительно представлены членам Ассоциации иностранных журналистов в Париже.

Вино ординарное столовое сухое белое "Шардоне-Совиньон специальный отбор", ТМ "Villa UA" ООО "Виналь" — 85,0 баллов

Вино ординарное столовое сухое белое "Белое сухое", ТМ "VINO DEMIDI" ФХ "Димидовское" — 88,55 баллов

Вино ординарное столовое сухое розовое "Розовый квадрат" ТМ "FATHERS WINE" ФХ "Папиное вино ВБ" — 84,9 баллов

Вино ординарное столовое сухое сортовое белое "Цитронный Магарача" ТМ "Граево" ООО "Вина Запорожье" — 84,33 балла

Вино ординарное столовое сухое сортовое красное "Каберне" ТМ "Граево" ООО "Вина Запорожье" — 85,36 баллов

Вино ординарное столовое сухое сортовое красное "Каберне "Коблево Резерв" АО "Коблево" — 85,27 баллов

Вино ординарное столовое сухое сортовое красное "Эль Капитан Пино Нуар" ООО "46 параллель вайн групп" — 89,36 баллов

Вино ординарное столовое специального типа сладкое сортовое белое "Фурминт поздний сбор" ООО "ВК ШАТО ЧИЗАЙ" — 90,5 баллов

Вино игристое сортовое белое брют "ЧЕРСЕГИ" ООО "ВК ШАТО ЧИЗАЙ" — 89,17 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое белое "Бейкуш. Яфе Нагар" урожая 2020 года ООО "Бейкуш Вайнери" — 88,50 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое специального типа сухое красное "Кара Кермен" ООО "Бейкуш Вайнери" — 89,55 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое красное "Каберне-Фран-Мерло-Саперави Гранд Резерв Шабо" ООО "ПТК Шабо" — 85,09 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое красное "Каберне Гранд Резерв Шабо" ТМ Iukuridse Family Reserve ООО "ПТК Шабо" — 88,00 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое контролируемое наименование по происхождению "Шардоне Гранд Резерв Шабо" ООО "ПТК Шабо" — 89,00 баллов

Вино марочное столовое сухое красное "Гранд Адмирал Каберне-Совиньон-Саперави — Мерло" ООО "46 параллель вайн групп" — 90,17 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое "Эль Капитан Пино Блан" ООО "46 параллель вайн групп" — 87,92 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое красное "Саперави" ТМ Сotnar ООО "КАРПАТ-ВИН ЭТАЛОН" — 86,25 баллов

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое красное "Мерло Family Collection" ЧП "Винный дом Гигинеишвили" — 86,82 балла

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое красное "Каберне reserve" ЧП "Винный дом Гигинеишвили" — 86,42 балла

Вино игристое брют розовое "Мое вино Эдуард Городецкий", ТМ My Wine Eduard Gorodetskу — 89,5 баллов

Вино игристое выдержанное брют белое "Гранд Вале" ТМ "Grande Vallee" ООО "Винтрест" — 90,42 баллов

Отбор был организован и проведен корпорацией "Укрвинпром" – официальным партнером Фонда Винной Культуры и Цивилизаций Вина (Fondation pour la Culture de les Civilisations du Vin), управляющей центром La Cité du Vin.

Мероприятие прошло при поддержке центральных органов исполнительной власти:

Министерства культуры и информационной политики,

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины,

Министерства экономики Украины,

Министерства иностранных дел Украины,

Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.