Командувачка Медичних Сил ігнорує публічні запити щодо неякісних турнікетів, - Ярова

Командувачка Медичних Сил ЗСУ не відповіла на запит Громадської антикорупційної ради при Міноборони щодо неякісних турнікетів, на які скаржаться бійці, парамедики та волонтери. Про це в етері каналу Еспресо повідомила, членкиня Антикорради, волонтерка Дана Ярова.

За її словами, офіційний запит направили після численних скарг, щоб з'ясувати, що це за турнікети і як вони перетнули український кордон: як закупівлі чи гуманітарної допомоги.

"Жодна країна НАТО не могла передати турнікети, які ми бачимо на фото з фронту. Це підробка під САТ. А САТ — це стандарт, встановлений в усіх державах НАТО. Жодна з них не закуповує підробки і жодна з них не могла передати ці неякісні турнікети в якості гуманітарної допомоги", — каже Ярова.

Вона також зазначила, що командувачка Медичних Сил Тетяна Остащенко зараз ігнорує всі публічні запити і звернення: і журналістів, і волонтерів, і громадських організацій. Це може свідчити лише про те, що неякісні турнікети закупили за державний кошт, а в Україну завезли під виглядом гуманітарки.

"Хтось не хоче нести відповідальність за те, що відбувається", — резюмувала Ярова.