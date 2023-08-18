"На вулицях Лондона чули українську мову": сини полеглого героя розповіли про благодійний матч для України

Серед гостей благодійного матчу на підтримку України Game4Ukraine в Лондоні за участі світових зірок футболу були й Назар та Станіслав — сини полеглого героя з Жашківщини, села Литвинівка. Їх тато, Бзік Віктор Миколайович, 10 червня 2022 року героїчно загинув під час кровопролитних боїв за визволення півдня України. Тоді під час ведення бою поблизу села Новогригорівка Миколаївської області противник танками обстріляв позиції наших захисників. Полеглому герою було лише 46 років, він користувався авторитетом серед колег, виявляв мужність, патріотизм, незламність духу, вірність військовій присязі. Займався улюбленою справою, дбав про свою сім’ю та гідно виховував синів. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, Віктор з’явився до військкомату з наміром стати на захист держави.

Так виглядав Віктор Бзік

Повернувшись із захоплюючої подорожі до Лондона на історичну подію, хлопці поділилися враженнями від побаченого під час матчу. Для одного з хлопців, Назара, це була перша подорож закордон: "Я майже не хвилювався перед поїздкою, було дуже цікаво побачити Велику Британію, відвідати матч, який зібрав стількох зірок. Прогулюючись вулицями Лондона, ми часто чули українську мову. Не знаю чи це через матч, чи це через велику кількість українців, що живуть у Лондоні", — розповідає хлопець. Його брат, Станіслав говорить що все ж сумував за українською кухнею, а ще — що обов’язково поділиться враженнями від поїздки зі своїми друзями, які захоплюються футболом.

Неймовірна атмосфера заходу та енергія видатних людей, які забралися в ім‘я підтримки України, ще довго буде в спогодах хлопців.

Однак, поїздка хлопців, яка відбулася за підтримки народного депутата України Сергія Нагорняка, була на межі зриву через непередбачувані обставини. Лиш після кількагодинної затримки в аеропорту Лондона з поясненнями всіх складних обставин, дітей все ж пропустили. А далі — незабутні враження від зіркового матчу і продовження подорожі.

Благодійний футбольний матч Game4Ukraine вчергове нагадав світу, що в Україні триває війна, і, на жаль, українські діти втрачають своїх батьків, як минулого року втратили на війні свого тата Назар та Станіслав. Лише рішучість міжнародної спільноти допоможе зупинити кривавий список злочинів росії, який постійно збільшується.