"На улицах Лондона слышали украинский язык": сыновья павшего героя рассказали о благотворительном матче для Украины

Среди гостей благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine в Лондоне с участием мировых звезд футбола были Назар и Станислав — сыновья павшего героя из Жашковщины, села Литвиновка. Их папа Бзик Виктор Николаевич 10 июня 2022 года героически погиб во время кровопролитных боев за освобождение юга Украины. Тогда во время ведения боя у села Новогригоровка Николаевской области противник танками обстрелял позиции наших защитников. Павшему герою было всего 46 лет, он пользовался авторитетом среди коллег, проявлял мужество, патриотизм, несокрушимость духа, верность военной присяге. Занимался любимым делом, заботился о своей семье и достойно воспитывал сыновей. Но когда началось полномасштабное вторжение, Виктор явился в военкомат с намерением встать на защиту государства.

Так выглядел Виктор Бзик

Вернувшись из увлекательной поездки в Лондон на историческое событие, ребята поделились впечатлениями от увиденного во время матча. Для одного из ребят, Назара, это было первое путешествие за границу: "Я почти не волновался перед поездкой, было очень интересно увидеть Великобританию, посетить матч, собравший столько звезд. Прогуливаясь по улицам Лондона, мы часто слышали украинский язык. Не знаю, это из-за матча, или из-за большого количества украинцев, живущих в Лондоне", — рассказывает парень. Его брат, Станислав, говорит, что все же скучал по украинской кухне, а еще — что обязательно поделится впечатлениями от поездки со своими друзьями, которые увлекаются футболом.

Невероятная атмосфера мероприятия и энергия собравшихся во имя поддержки Украины выдающихся людей еще долго будет в воспоминаниях ребят.

Однако поездка ребят, которая состоялась при поддержке народного депутата Украины Сергея Нагорняка, была на грани срыва из-за непредвиденных обстоятельств. Лишь после нескольких часов задержки в аэропорту Лондона с объяснениями всех сложных обстоятельств детей все же пропустили. А дальше – незабываемые впечатления от звездного матча и продолжение путешествия.

Благотворительный футбольный матч Game4Ukraine в очередной раз напомнил миру, что в Украине идет война, и, к сожалению, украинские дети теряют своих родителей, как в прошлом году потеряли на войне своего отца Назар и Станислав. Лишь решительность международного сообщества поможет остановить постоянно растущий кровавый список преступлений россии.