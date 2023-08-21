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Короткочасні дощі на фоні спеки: які міста України чекають на мокру погоду

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Дитина
Дитина. Фото Pixabay

Довгоочікуваної прохолоди чекати не варто

Всю територію України накрила 30-денна градусна температура. І хоча за словами синоптиків на початку тижня в деякі міста прийдуть дощі, однак суттєвої прохолоди вони не принесуть.

Пориви сильного вітру будуть турбувати більшість регіонів, до 12 м/с, повідомляє Meteofor.

Погода у Львові на 21-22 серпня

На заході України синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Лише у вівторок вдень буде невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до +29…31 градусів, а вночі охолоне до +17…18 °C. Протягом двох днів дутиме помірний вітер — 7 м/с.

Погода у Львові на 21-22 серпня
Погода у Львові на 21-22 серпня

Погода у Києві на 21-22 серпня

У столиці протягом двох днів прогнозується ясне небо. Температура повітря вдень сягатиме +26…30 градусів, а вночі опуститься до +21…23 °C. Помірний вітер очікується 21 серпня, максимальна швидкість якого сягне 7 м/с, а у вівторок збільшиться до сильних 12 м/с.

Погода у Києві на 21-22 серпня
Погода у Києві на 21-22 серпня

Погода у Харкові на 21-22 серпня

На Слобожанщині 21-22 серпня передбачається невелика хмарність з несерйозними опадами. Якщо у понеділок дощ почнеться вдень та ввечері, то у вівторок — лише у другій половині дня. Удень температура у місті підніметься лише до +26…29 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…18 °C. У понеділок-вівторок прогнозується сильний вітер, 10 м/с.

Погода у Харкові на 21-22 серпня
Погода у Харкові на 21-22 серпня

Погода у Донецьку на 21-22 серпня

На початку робочого тижня опади не турбуватимуть і цей регіон, однак іноді "плаватимуть хмари" по небу. Температура повітря вдень підніметься до +30…34 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +20…22 градусів. Вітер у понеділок-вівторок дутиме сильний, 10 м/с.

Погода у Донецьку на 21-22 серпня
Погода у Донецьку на 21-22 серпня

Погода у Дніпрі на 21-22 серпня

Дніпряни також очікують на невеликі дощі, зокрема в понеділок-вівторок вдень. Однак решта часу сонце буде постійно гріти місто. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +29…31 °C, а вночі падатимуть до 20…21 градусів тепла. Вітер в обидва дня передбачається сильним, максимальна швидкість якого сягатиме 10-12 м/с.

Погода в Одесі на 21-22 серпня

Одещину на початку робочого тижня оминуть дощі, але не спека. Тут у понеділок пануватиме максимальна денна і нічна температура з поміж іншим міст — 34…35 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть +23 °C. Протягом двох днів очікується слабкий вітер, 5 м/с.

Погода в Одесі на 21-22 серпня
Погода в Одесі на 21-22 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду до 23 серпня від Наталії Птухи.

Теги:
#Погода #Серпень #Погода в Україні #Прогноз погоди