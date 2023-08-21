"Віддати що? Побійтесь Бога…". Вірш ведучого UWN Петра Маги на підтримку позиції Зеленського набирає мільйони переглядів

Вірш ведучого UWN Петра Маги, приводом до якого стали чутки про нібито ідеї, які ходять серед чиновників НАТО щодо можливого обміну захоплених Росією територій України на членство в альянсі, наразі швидко розповсюджується мережею.

На деяких аккаунтах він вже набрав більше ніж 1,5 мільйона переглядів, пише UWN.

Українці активно його коментують та просять перекласти на інші мови, щоб донести позицію до тих представників іноземних держав, які вважають можливим подібні обміни.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський чітко заявив, що Україна ніколи не обміняє свої території на будь-який статус.

"Я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть, якщо це буде одне наше село, в якому живе один дід".

"Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери".