"Отдать что? Побойтесь Бога…". Стихотворение ведущего UWN Петра Маги в поддержку позиции Зеленского набирает миллионы просмотров

Стихотворение ведущего UWN Петра Маги, поводом к которому стали слухи о якобы идеях, ходящих среди чиновников НАТО о возможном обмене захваченных Россией территорий Украины на членство в альянсе, в настоящее время быстро распространяется по сети.

На некоторых аккаунтах он уже набрал более 1,5 миллиона просмотров, пишет UWN.

Украинцы активно его комментируют и просят перевести на другие языки, чтобы донести позицию до представителей иностранных государств, которые считают возможным подобные обмены.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ясно заявил, что Украина никогда не обменяет свои территории на какой-либо статус.

"Я должен сказать, что мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна наша деревня, в которой живет один дед".

"Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры".