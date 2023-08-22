Комфортні показники: які міста України зможуть відпочити від спеки найближчим часом

Місцями розгуляються пориви міцного вітру, до 13 м/с

Цей тиждень приніс в Україну спеку, хоча подекуди йшли дощі. Найближчими днями варто готуватись до вітрів та невеликого зниження температури.

Як повідомляє Meteofor, в деяких регіонах буде мінлива хмарність.

Погода у Львові на 22-23 серпня

Львів'яни готуються до опадів та мінливої хмарної погоди. Лише у середу вночі та вранці передбачається дощ. Вдень повітря прогріється до +26…28 °C, а вночі охолоне до +18 градусів. 22-23 серпня вітер прогнозується сильним, 10 м/с.

Погода у Львові на 22-23 серпня

Погода у Києві на 22-23 серпня

У столиці країни пануватиме сонце. Температура повітря вдень сягатиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…21 °C. У вівторок дме міцний вітер, його швидкість сягатиме 13 м/с, а у середу — зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві на 22-23 серпня

Погода у Харкові на 22-23 серпня

В цьому регіоні іноді "плаватимуть" хмари по небу і йтимуть дощі у вівторок, але наступного дня вітер їх прожене. Удень температура у місті підніметься до 25…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16 °C. У вівторок дме сильний вітер, 12 м/с. У середу зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові на 22-23 серпня

Погода у Донецьку на 22-23 серпня

У Донецьку хмарна та сонячна погода змінять одне одного вже вночі 22 серпня. У вівторок вночі пройшли опади й протягом днів більше не очікуються. Температура повітря у денний час підніметься до 26…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +17…19 градусів. 22-23 серпня очікується свіжий вітер — 9 м/с.

Погода у Донецьку на 22-23 серпня

Погода у Дніпрі на 22-23 серпня

Дніпро готується до ясного неба ближче до середини тижня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…29 °C, а вночі – знизяться до 17…20 градусів тепла. Вітер найближчими днями передбачається міцний, максимальна швидкість якого сягатиме 13 м/с.

Погода у Дніпрі на 22-23 серпня

Погода в Одесі на 22-23 серпня

В Одещині зафіксується спека. Повітря вдень прогріється до 32…34 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +22…24 °C. У вівторок дме помірний вітер, його швидкість сягатиме 7 м/с. У середу зменшиться до слабких 6 м/с.

Погода в Одесі на 22-23 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на тиждень від Ігоря Кібальчича.