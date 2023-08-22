ДП "Мирноградвугілля" запустило в роботу вугільну лаву

Державне підприємство "Мирноградвугілля" на шахті "Капітальна" 22 серпня запустило в роботу 6-ту північну вугільну лаву. Про це заявив в.о. діректора підпріємства Сергій Волошин. Він нагадав, що запуск лавової шахти у найкоротші строки було однією з умов його призначення на посаду.

За його словами це дозволить збільшити видобуток вугілля і забезпечити ним ТЕС і ТЕЦ.

"Енергетичне вугілля, яке видобуватиметься завдяки запуску 6-ї півничної вугільної лави дозволить нам виконати завдання Уряду щодо забезпечення ТЕС и ТЕЦ енергетичним вугіллям для проходження опалювального сезону", — підкреслів він.

Волошин додав, що з 1 вересня, підприємство, завдяки запуску нової вугільної лави видобуватиме 1,5 тис. тонн на добу.