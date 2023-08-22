ГП "Мирноградуголь" запустило в работу угольную лаву

Государственное предприятие "Мирноградуголь" на шахте "Капитальная" 22 августа запустило в работу 6-ю северную угольную лаву. Об этом заявил и.о. директора предприятия Сергей Волошин. Он напомнил, что запуск лавовой шахты в кратчайшие сроки было одним из условий его назначения на должность.

По его словам, это позволит увеличить добычу угля и обеспечить им ТЭС и ТЭЦ.

"Энергический уголь, который будет добываться благодаря запуску 6-й северной угольной лавы, позволит нам выполнить задачи Правительства по обеспечению ТЭС и ТЭЦ энергетическим углем для прохождения отопительного сезона", — подчеркнул он.

Волошин добавил, что с 1 сентября предприятие благодаря запуску новой угольной лавы будет добывать 1,5 тыс. тонн в сутки.