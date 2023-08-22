У серпні Україну накриє ще одна хвиля пекельної спеки: синоптик назвав дати

Літо ще встигне зробити останній сюрприз цього року

Серпень 2023 року продовжує мучити українців екстремальними температурами — після невеликого похолодання в останні дні літа очікується ще одна хвиля спеки.

Вона прийде лише на кілька днів, проте температурні показники можуть досягти позначок майже 40 градусів Цельсія. Про це український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів у коментарі "Телеграфу".

За словами синоптика, найближчими днями Україну накриє маса свіжого повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова, у зв’язку з чим середня температура знизиться на кілька градусів, проте потім розпочнеться нове потепління.

Температура почне поступово підніматися з 26 серпня, проте пік спеки настане 28-30 серпня. У ці кілька днів в Україні очікується в середньому 30-35 градусів вдень та 17-22 градуси вночі, проте у південних регіонах вдень температура може піднятися і до 38 градусів.

"Чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях", — наголошує Кібальчич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, коли в Україні чекати на перші заморозки у 2023 році.