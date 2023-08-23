Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий Nissan X-Trail

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 автомобілів

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України позашляховик високої прохідності Nissan X-Trail.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на повідомлення фонду.

Авто уже допомагає захисникам на східному напрямку виконувати бойові завдання, в тому числі з доставки військовослужбовців, зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.