Григорій Козловський та "Рух" напередодні Дня незалежності закупили сотні дронів для ЗСУ

Військовослужбовці отримали необхідні дрони напередодні Дня Незалежності

Відомий львівський бізнесмен, меценат та засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський продовжує допомагати українським військовим потрібними для досягнення перемоги речами. Цього разу він разом з ФК "Рух" та БО "Рух у майбутнє" профінансував закупівлю 180 безпілотників на суму 4 мільйони гривень.

Відповідну передачу було здійснено в рамках ініціативи "Пташки перемоги", яка мала на меті передати ЗСУ одну тисячу дронів. Втім, за п’ять місяців її існування вдалося передати аж 1154 БПЛА, а "рухівці" кажуть, що на досягнутому зупинятися не будуть.

Нова партія дронів вирушить на передову разом з воїнами 103-ї та 125 бригад територіальної оборони, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 80-ї ДШБ ДШВ, 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та 7-ї ОШБ, крім того їх отримають прикордонники та розвідники.

Передача дронів військовослужбовцям

Усього військовим передали:

240 FPV-дронів (бойові);

31 Mavic та 1 MATRICE 30Т (розвідувальні);

антидронова рушниця.

Засновник ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський подякував ВСУ за їх внесок у боротьбу з окупантами та висловив сподівання, що перемоги буде досягнуто найближчим часом.

Засновник ФК "Рух" купив дрони для ЗСУ

"Ми й надалі робитимемо все від нас залежне, щоб якнайбільше таких "пташок" вирушали на фронт, адже вони зберігають життя українських військових і вбивають окупантів", — додав бізнесмен.

Передача БПЛА відбулася напередодні Дня незважливості

Своєю чергою генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин додав, що передача необхідних речей військовим відбувається майже щотижня, а ФК та його засновник раді бути частиною ініціативи "Пташки перемоги".

"Вона символізує єдність нашої громади і завдяки цьому вдалося швидко та ефективно реалізувати поставлені цілі", — зазначив він.

Військові отримали бойові та розвідувальні дрони

За словами Дедишина, багато учасників ініціативи навіть не були знайомі один з одним, проте змогли спрацюватись, як хороша команда.

Більше сотні дронів вирушать до бойових підрозділів

Загалом на фронт вирушать більше сотні дронів

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен та меценат, подякував військовим не лише за їхню службу, а й за те, що ті самі підказують куди волонтери мають спрямувати зусилля. За його словами, БО "Рух у майбутнє" тримає контакт із військовими підрозділами, іншими волонтерами та фондами, а "рухівці" надалі лише нарощуватимуть масштаби підтримки.

Варто зазначити, що раніше Григорій Козловський разом із норвезьким благодійним фондом "Fritt Ukraina" підтримали 45-у окрему артилерійську бригаду ЗСУ, передавши їй 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.

При цьому він разом із БО "Рух у майбутнє" допомагає не лише військовим на фронті, а й тим захисникам, які проходять реабілітацію. Зокрема, він забезпечив військовий госпіталь Львова наркозо-дихальним апаратом та нейрохірургічним мікроскопом, вартість яких становить понад 4 мільйони гривень.