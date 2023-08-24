Григорий Козловский и "Рух" в канун Дня независимости закупили сотни дронов для ВСУ

Военнослужащие получили необходимые дроны накануне Дня Независимости

Известный львовский бизнесмен, меценат и основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский продолжает помогать украинским военным необходимыми для достижения победы вещами. На этот раз он вместе с ФК "Рух" и БО "Движение в будущее" профинансировал закупку 180 беспилотников на сумму в 4 миллиарда гривен.

Соответствующая передача была совершена в рамках инициативы "Птички победы", которая ставила целью передать ВСУ одну тысячу дронов. Впрочем, за пять месяцев ее существования, удалось передать аж 1154, а "руховцы" говорят, что на достигнутом останавливаться не будут.

Новая партия дронов отправится на передовую вместе с воинами 103-й и 125 бригад территориальной обороны, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, кроме того БПЛА получат пограничники и разведчики.

Передача дронов военнослужащим

Всего военным передали:

240 FPV-дронов (боевые);

31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведывательные);

антидроновое ружье.

Основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский, поблагодарил ВСУ за их вклад в борьбу с оккупантами и выразил надежду, что победа будет достигнута в ближайшем времени.

Основатель ФК "Рух" купил дроны для ВСУ

"Мы и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно больше таких "птичек" отправлялись на фронт, ведь они сохраняют жизни украинских военных и убивают оккупантов", — добавил бизнесмен.

Передача БПЛА произошла накануне Дня незвависимости

В свою очередь генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин добавил, что передача необходимых вещей военным происходит чуть ли не каждую неделю, а ФК и его основатель рады быть частью инициативы "Птички победы".

"Она символизирует единство нашей общины и благодаря этому удалось быстро и эффективно реализовать поставленные цели", — отметил он.

Военные получили боевые и разведывательные дроны

По словам Дедишина, многие участники инициативы даже не были знакомы друг с другом, однако смогли сработаться, как хорошая команда.

Более сотни дронов отправятся в боевые подразделения

Всего на фронт отправятся более сотни дронов

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, поблагодарил военных не только за их службу, но и за то, что те сами подсказывают куда волонтеры должны направить усилия. По его словам, БО "Движение в будущее" держит контакт с военными подразделениями, другими волонтерами и фондами, а "руховцы" будут впредь лишь наращивать масштабы поддержки.

Стоит отметить, то ранее Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" поддержали 45-ю отдельную артиллерийскую бригаду ВСУ, передав ей 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

При этом он вместе с БО "Движение в будущее" помогает не только военным на фронте, но и тем защитникам, которые проходят реабилитацию. В частности он обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом, стоимость которых составляет более 4 миллионов гривен.