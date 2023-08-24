Спека потроху падатиме: куди в Україну скоро прийде прохолода

Над деякими містами наприкінці тижня нависнуть хмари

В країні відбуваються температурні гойдалки. Найближчими днями на сході буде мінімальна денна температура, до +23 °C, а на півдні максимальна — до 30 градусів тепла. Окрім того, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, українців турбуватиме лише свіжі пориви вітру, 8-9 м/с.

Погода у Львові на 24-25 серпня

На заході країни прогнозується іноді мінлива хмарність, але без дощу. Температура повітря вдень сягатиме 26…29 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…16 °C. У четвер дме помірний вітер, його швидкість сягатиме 6 м/с, а у п'ятницю — збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Львові на 24-25 серпня

Погода у Києві на 24-25 серпня

Кияни очікують на ясну погоду. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +26…27 °C, а вночі – знизяться до 15…17 градусів тепла. Вітер найближчими днями передбачається помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода у Києві на 24-25 серпня

Погода у Харкові на 24-25 серпня

Харківщина — єдина область, у якій пройдуть опади, хоча й несуттєві. Якщо у четвер ясна погода буде лише вранці, то у п'ятницю зранку і до вечора буде йти дощ. Вдень повітря прогріється до +23…25 °C, а вночі охолоне до +13…15 градусів. 24 серпня вітер прогнозується помірним — 7 м/с. Наступного дня збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові на 24-25 серпня

Погода у Донецьку на 24-25 серпня

Над Донецьком протягом двох днів світитиме сонце. Удень температура у місті підніметься до стабільних 26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів зафіксуються біля +15 °C. 24-25 серпня дутиме свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Донецьку на 24-25 серпня

Погода у Дніпрі на 24-25 серпня

Дніпровщина також залишиться без прохолоди та дощів. Повітря вдень прогріється до 26…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. У четвер-п'ятницю дутиме свіжий вітер, його швидкість сягатиме 9 м/с.

Погода у Дніпрі на 24-25 серпня

Погода в Одесі на 24-25 серпня

Одесити будуть терпіти високі показники термометрів, хоча в місті передбачаються дощі. Опади почнуться лише в четвер вранці й протримаються до вечора. Температура повітря у денний час підніметься до 28…30 °C, а вночі — +22…23 градусів. 24 серпня дме слабкий вітер — 6 м/с. 25 серпня вітер збільшиться до слабких 5 м/с.

Погода в Одесі на 24-25 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на півдні України. Зокрема, в Одесі холодних днів та ночей ставатиме дедалі більше.