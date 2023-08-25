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Україну накриває нова хвиля спеки: де буде "найгарячіше" (карта)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Наприкінці серпня на Україну знову чекають високі температури
Наприкінці серпня на Україну знову чекають високі температури. Фото znaj.ua

Деякі області погода помилує

Літо 2023 року не хоче закінчуватися спокійно і вирішило помучити українців наприкінці ще однією хвилею спеки — вона розпочнеться вже найближчими вихідними, 26-27 серпня.

Вона триватиме кілька днів і по черзі зачепить практично всі області України. Про це можна судити за картами та прогнозами погоди від Укргідрометцентру.

У суботу, 26 серпня, різко підскочить температура у західних областях України — найбільше до 34 градусів може потепліти у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У північно-західних областях можливі опади.

Прогноз погоди в Україні на 26.08.2023
Прогноз погоди в Україні на 26.08.2023

У неділю, 27 серпня, пікові температури поширяться також до Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської областей, там можливі температури до 35 градусів Цельсія. Дощі продовжаться у північно-західних та центральних областях.

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Прогноз погоди в Україні на 27.08.2023

У понеділок, 28 серпня, спека у західних областях трохи спаде, але посилиться у південних та центральних областях України. У Миколаївській, Черкаській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Криму буде близько 33-35 градусів Цельсія.

Прогноз погоди в Україні на 28.08.2023
Прогноз погоди в Україні на 28.08.2023

У вівторок, 29 серпня, у центральних та південних областях продовжиться спека, а у західних областях знову почнуться дощі.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні у 2023 році.

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