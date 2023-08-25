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До України сунуть дощі: в яких містах чекати мокрої погоди на вікенд

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Табір
Табір. Фото Pixabay

Максимальна денна температура припаде на захід, до 33 градусів тепла

Протягом останнього тижня в Україні була сонячна погода, однак на вихідних люди в деяких містах нарешті дочекаються прохолоди — дощів. Опади місцями йтимуть понад добу, а подекуди — лише у невеликий період часу.

Як повідомляє Meteofor, українців турбуватимуть пориви свіжого вітру, 8 м/с.

Погода у Львові 26-27 серпня

На Галичині синоптики обіцяють переважно дощову погоду, однак іноді сонце грітиме регіон. Максимальна кількість опадів буде у неділю, 27 серпня. Вдень повітря прогріється до 30…33 градусів тепла, а вночі охолоне до +18…19°C. У вихідні очікується свіжий вітер, максимальна швидкість його сягне 8 м/с.

Погода у Львові 26-27 серпня
Погода у Львові 26-27 серпня

Погода у Києві 26-27 серпня

Кияни також готуються до дощових вихідних, зокрема у неділю. Опади мають початися вночі й завершитись до настання вечора. Температура повітря вдень сягатиме 27…31 градусів тепла, а вночі опуститься до +18…22 °C. Помірний вітер дутиме в обидва дні, його максимальна швидкість сягне 7 м/с.

Погода у Києві 26-27 серпня
Погода у Києві 26-27 серпня

Погода у Харкові 26-27 серпня

У цьому місті буде переважно мінлива хмарність, іноді з дощем. У суботу у першій половині дня небо не буде ясним, а у неділю — вночі та вдень. Окрім того, у нічний час 27 серпня ймовірні несерйозні опади. Вдень температура у місті підніметься до 27…29 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +14…18 °C. Протягом двох днів дутиме слабкий вітер, 5 м/с.

Погода у Харкові 26-27 серпня
Погода у Харкові 26-27 серпня

Погода у Донецьку 26-27 серпня

У Донецькій області не буде прохолоди. Протягом двох днів очікується сонце, лише іноді воно ховатиметься за хмари. Температура повітря вдень підніметься до +27…30 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15…16 градусів. Протягом 26-27 серпня дутиме свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8-9 м/с.

Погода у Донецьку 26-27 серпня
Погода у Донецьку 26-27 серпня

Погода у Дніпрі 26-27 серпня

В Дніпрі також задощить. Якщо у суботу день прогнозується сухим, то у неділю вранці на небо набіжать хмари й вдень має початися невеликий дощ. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +29 °C, а вночі знизяться до 18…21 градусів тепла. Вітер протягом 26-27 серпня очікується свіжий, максимальна швидкість сягатиме 8-9 м/с.

Погода у Дніпрі 26-27 серпня
Погода у Дніпрі 26-27 серпня

Погода в Одесі 26-27 серпня

Над Одещиною буде стабільно світити сонце. Повітря у денний час прогріється до 29…30 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +22 °C. 26 серпня очікується свіжий вітер, швидкість якого становитиме 8 м/с. Наступного дня вітер зменшиться до помірних 7 м/с.

Погода в Одесі 26-27 серпня
Погода в Одесі 26-27 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру до 29 серпня.

Теги:
#Погода #Серпень #Погода в Україні #Прогноз погоди