В одних пекельна спека, в інших холод та дощі: якою буде погода в Україні 1 вересня
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Не всіх порадує погода у День знань
У п’ятницю, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік в Україні, і багато школярів повернуться до навчання — у зв’язку з цим багатьох батьків непокоїть, якою буде погода.
І не дарма, адже синоптики обіцяють одним областям сильну спеку, а іншим — прохолоду та опади. Температури у різних областях у цей день можуть відрізнятись більше ніж на 10 градусів, повідомляє "Укргідрометцентр".
Спека мучитиме центральні та східні області України. У Криму може бути 35 градусів тепла, а у Кропивницькому, Черкасах, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні — 34 градуси.
Помірно тепло буде у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові та на Донбасі — там у середньому буде 30 градусів.
Найхолодніше буде у західних областях. У Львові, Івано-Франківську, Чернівцях очікується лише 21-23 градуси, в Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку та Рівному в середньому буде 23-25 градусів.
Також одразу у низці областей очікуються короткочасні дощі. Це стосується всіх західних регіонів, Житомира, Вінниці, Києва, Чернігова та Одеси.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні 2023 року.