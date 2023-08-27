В одних пекельна спека, в інших холод та дощі: якою буде погода в Україні 1 вересня

Не всіх порадує погода у День знань

У п’ятницю, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік в Україні, і багато школярів повернуться до навчання — у зв’язку з цим багатьох батьків непокоїть, якою буде погода.

І не дарма, адже синоптики обіцяють одним областям сильну спеку, а іншим — прохолоду та опади. Температури у різних областях у цей день можуть відрізнятись більше ніж на 10 градусів, повідомляє "Укргідрометцентр".

Спека мучитиме центральні та східні області України. У Криму може бути 35 градусів тепла, а у Кропивницькому, Черкасах, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні — 34 градуси.

Помірно тепло буде у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові та на Донбасі — там у середньому буде 30 градусів.

Найхолодніше буде у західних областях. У Львові, Івано-Франківську, Чернівцях очікується лише 21-23 градуси, в Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку та Рівному в середньому буде 23-25 градусів.

Також одразу у низці областей очікуються короткочасні дощі. Це стосується всіх західних регіонів, Житомира, Вінниці, Києва, Чернігова та Одеси.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні 2023 року.