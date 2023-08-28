Дощі йтимуть, але не всюди: де в Україні буде нестійка погода на початку тижня

Протягом 28-29 серпня буде переважати сонце

Поки що "небесна канцелярія" не тішить українців прохолодною погодою, але місцями потроху знижує денні й нічні показники термометрів. У деяких регіонах на початку тижня пройдуть невеликі дощі.

Як повідомляє Meteofor, найближчими днями в країні розгуляються пориви помірного вітру, до 7 м/с. Іноді сила вітру може сягати до 8 м/с.

Погода у Львові на 28-29 серпня

На Галичині українцям "пощастить" з сонячною погодою на початку тижня. Температура повітря вдень "смалитиме" до +31… 34 градусів, а вночі опуститься до +20 °C. Вітер у понеділок-вівторок дутиме помірний — 6-7 м/с.

Погода у Львові на 28-29 серпня

Погода в Києві на 28-29 серпня

У столиці України синоптики прогнозували ясне небо протягом двох днів. Вдень повітря прогріється до 34 градусів тепла, а вночі охолоне до +22 °C. Вітер 28-29 серпня триматиметься помірний, максимальна швидкість його сягає 6 м/с.

Погода в Києві на 28-29 серпня

Погода у Харкові на 28-29 серпня

На Слобожанщині у понеділок сонце буде стабільно смалити, а у вівторок — на небо набіжать хмари, але дощу не прогнозується. Удень температура у місті підніметься до 24…30 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +19…20 °C. У понеділок вітер помірний, він сягає 6 м/с, у вівторок збільшиться до 7 м/с.

Погода у Харкові на 28-29 серпня

Погода у Донецьку на 28-29 серпня

На Донбасі погода також стабільно сонячна. Протягом останніх днів у цьому місті не спадала спека, до 35 градусів тепла, однак температура повітря вдень 28-29 серпня максимально підніметься до +26…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 19 градусів тепла. Вітер на початку тижня дме свіжий, максимальна швидкість якого сягає 8 м/с.

Погода у Донецьку на 28-29 серпня

Погода у Дніпрі на 28-29 серпня

Це єдине місто, в якому прогнозуються короткочасні дощі, зокрема у понеділок вдень. Наступного дня на небі не буде хмар. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +29…31 °C, а вночі падатимуть до 22 градусів тепла. Вітер у понеділок дме помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с, а у вівторок збільшиться до 8 м/с.

Погода у Дніпрі на 28-29 серпня

Погода в Одесі на 28-29 серпня

В Одесі — стабільно ясно. До того ж містяни чекають на максимальну денну температуру з поміж інших міст — +30…35 градусів. Уночі стовпчики термометрів сягнуть +23…25 °C. Вітер 28-29 серпня коливатиметься між слабким та помірним, 5-7 м/с.

Погода в Одесі на 28-29 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру до 29 серпня.