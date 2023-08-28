Логістика "Інтерпайпу" зараз більш стабільна та керована, аніж торік, проте вартість доставки зросла у 1,5 рази - гендиректор

Наразі всі логістичні ланцюги української промислової компанії "Інтерпайп" налагоджені та стабільно працюють, проте час доставки та її вартість зросла у 1,5 рази.

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний директор "Інтерпайпа" Андрій Коротков.

"Якщо порівнювати із минулорічної ситуацією, то наші логістичні ланцюжки налагоджені, всі працюють, і ситуація набагато зрозуміліша, стабільніша і керованіша, ніж рік тому. Однак через війну ситуація і за часом доставки, і за вартістю змінилася: доставка стала тривалішою, а вартість вищою, за окремими напрямками у 1,5 рази", — сказав він.

За його словами, сьогодні, як і до війни, "Інтерпайп" відвантажує продукцію за межі України як автомобільним, так і водним транспортом — балкерами та контейнеровозами.

"Головні точки відправлення кінцевим споживачам – це румунські порти. Але ми випробовували й інші маршрути: і польські порти на півночі Європи, і порти на Адріатичному морі, звідки можна відвантажувати контейнерами, доставляючи туди автомобільний або залізничний транспорт, або комбінованим способом", — розповів гендиректор.

Крім того, А.Коротков повідомив, що "Інтерпайп" наразі не розглядає варіанти участі у оголошених нещодавно Україною тимчасових коридорах для торгівельних суден що йдуть в/або із чорноморських портів країни.

"Передусім тому, що це державна програма для експорту продовольства та зернових. Інша продукція, в тому числі металургійна, в цьому поки що ніяк не бере участь, і, я думаю, найближчим часом таких можливостей не буде", — констатував він.