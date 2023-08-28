Логистика "Интерпайпа" сейчас стабильнее и управляемее, чем в прошлом году, однако стоимость доставки выросла в 1,5 раза — гендиректор"

Все логистические цепи украинской промышленной компании "Интерпайп" налажены и стабильно работают, однако время доставки и ее стоимость выросла в 1,5 раза.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор "Интерпайпа" Андрей Коротков.

"Если сравнивать с прошлогодней ситуацией, то наши логистические цепочки отлажены, все работают, и ситуация гораздо понятнее, стабильнее и управляемее, чем год назад. Однако в результате ситуация и по времени доставки, и по стоимости изменилась: доставка стала более длительной, а стоимость выше, по отдельным направлениям в 1,5 раза", — сказал он.

По его словам, сегодня, как и до войны, "Интерпайп" отгружает продукцию за пределы Украины как автомобильным, так и водным транспортом — балкерами и контейнеровозами.

"Главные точки отправления конечным потребителям — это румынские порты. Но мы испытывали и другие маршруты: и польские порты на севере Европы, и порты на Адриатическом море, откуда можно отгружать контейнерами, доставляя туда автомобильный или железнодорожный транспорт, или комбинированным способом", — рассказал гендиректор.

Кроме того, А.Коротков сообщил, что "Интерпайп" пока не рассматривает варианты участия в объявленных недавно Украиной временных коридорах для торговых судов, идущих в/или из черноморских портов страны.

"Прежде всего, потому, что это государственная программа для экспорта продовольствия и зерновых. Другая продукция, в том числе металлургическая, в этом пока никак не участвует, и, я думаю, в ближайшее время таких возможностей не будет", — констатировал он.