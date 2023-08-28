Законопроєкт про розподіл військових на категорії в цивільному житті може тільки нашкодити - військовослужбовець Юрій Гудименко

Сама ідея розділяти військовослужбовців — апріорі неправильна, підкреслює Гудименко

Запропонований депутатами законопроєкт №9637 щодо розділення військових у цивільному житті за воєнними заслугами може тільки нашкодити. Відсутність цілісної державної політики по роботі з ветеранами загрожує залишити мільйон людей віч-на-віч зі своїми проблемами.

Про це в інтерв’ю з Яніною Соколовою для 5 каналу розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Я вважаю законопроєкт #9637 несправедливим. Сама ідея розділяти військовослужбовців — апріорі неправильна. Якщо потрібно відзначити військового, який проходив службу в складних умовах або зробив якийсь геройський вчинок, — для цього існують нагороди, відзнаки, підвищення у званні. Засобів заохочення для військового дуже багато: ордени, медалі, звання Героя України. А навіщо це робити у цивільному житті? Яка стратегія? Немає відповіді, якими ми хочемо бачити ветеранів після Перемоги", — зауважив Юрій Гудименко.

За словами військового, після завершення війни частина військових буде демобілізована і повернеться додому, якщо буде куди вертатись.

"Варто врахувати, що роботи в країні буде небагато. Водночас роботодавці до військових можуть ставитися з насторогою. Ветерани, які колись на передовій отримували по 100 тис. гривень, повернуться з психологічними травмами, без місця роботи, у багатьох зруйноване житло, сім'я переїхала. Фактично багатьом доведеться будувати життя з нуля", — підсумував Гудименко.