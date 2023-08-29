Україна готується до контрастної погоди: які міста очікує дощ та прохолода

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У більшості регіонів України тримається сонячна погода. Однак синоптики прогнозують, що найближчими днями природа несе свої корективи у вигляді вітру та опадів.

Як повідомляє Meteofor, максимальна денна температура передбачається на півночі країни, до +35 °C, а нічна на півдні — до 24 теплих градусів.

Погода у Львові 29-30 серпня

На заході України очікується переважно дощова погода. Опади у вівторок триватимуть у другій половині дня, а у середу — мають початись вранці й триматимуться ввечері. Вдень того ж дня ймовірно буде гроза. Температура повітря вдень сягне до +23… 33 градусів, а вночі опуститься до +18…20 °C. Вітер 29 серпня дме помірний — 7 м/с, а 30 серпня збільшиться свіжого — 8 м/с.

Погода у Львові 29-30 серпня

Погода у Києві 29-30 серпня

У столиці України передбачається ясне небо. Вдень повітря прогріється до +31 …35 градусів тепла, а вночі охолоне до +22…23 °C. Вітер у 29 серпня тримається слабкий, максимальна швидкість його сягає 5 м/с. 30 серпня збільшиться до сильного — 10 м/с.

Погода у Києві 29-30 серпня

Погода у Харкові 29-30 серпня

На Харківщині синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, іноді з дощем. У вівторок невеликі опади мають початися вдень, але у середу — збережеться невелика хмарність. Удень температура у місті підніметься до 27…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18…19 °C. 29-30 серпня вітер дутиме помірний, він сягне 6 м/с.

Погода у Харкові 29-30 серпня

Погода у Донецьку 29-30 серпня

У Донецьку сонце не ховатиметься за хмари. Температура повітря вдень підніметься до +27…28 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…18 градусів тепла. Вітер 29 серпня дутиме помірний, максимальна швидкість якого сягає 6 м/с. 30 серпня збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Донецьку 29-30 серпня

Погода у Дніпрі 29-30 серпня

Це місто також залишиться без дощів. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +28…30 °C, а вночі падатимуть до 20…21 градусів тепла. Вітер у вівторок очікується помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с. Наступного дня збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Дніпрі 29-30 серпня

Погода в Одесі 29-30 серпня

Над Одещиною смалитиме сонце. Повітря вдень прогріється до +28…30 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +24 °C. Сильний вітер прогнозується в обидва дні, його швидкість сягатиме 10 м/с.

Погода в Одесі 29-30 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня українці ще відчують спекотні дні.