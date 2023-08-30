Літо прощається з Україною погодними гойдалками: де чекати опадів до кінця тижня

Перші дні осені будуть теплими

Насамкінець літо вирішило показати українцям весь спектр своїх можливостей — 30 серпня місцями буде до 33 градусів тепла. А ось інші регіони освіжать дощі.

Про це свідчать прогнози погоди від Укргідрометцентру. Дощі з грозами у середу охоплять захід та частину центральних областей.

У середу, 30 серпня, грозові дощі прогнозуються на заході, а також у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. На решті території мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів, уночі буде трохи прохолодніше — від 20 до 22 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди 30 серпня

В останній день літа, 31 серпня, спека в Україні трохи знизиться, вдень прогнозується +29+31 градуси, вночі — 13-20 градусів зі знаком "плюс". Дощі з грозами можливі на заході, у деяких центральних областях, а також на півдні України. В решті регіонів хмарно із проясненнями.

Карта погоди 31 агуста

У п’ятницю, 1 вересня, у центрі та на заході України буде мінлива хмарність. Дощі перейдуть на північ (Чернігівська та Сумська області), а також накриють східні, Полтавську та Дніпропетровську та Харківську, частину південних областей, та Крим. На решті території — без опадів, сонце періодично закриватимуть хмари. Вдень очікується до +33 градусів на півдні та до +28 в решті регіонів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 20 градусів вище за нуль.

Карта погоди 1 вересня

У суботу, 2 вересня, опадів в Україні не прогнозується, хмарно із проясненнями. Вдень повітря прогріється до +32 градусів на півдні, в решті областей вдень прогнозується +24 +29 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 20 градусів вище нуля.

Карта погоди 2 вересня

У неділю, 3 вересня, дощі можливі лише у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. У решті областей — без опадів. На півдні вдень прогнозується до +30 +32 градусів, в решті регіонів — 25-30 градусів зі знаком "плюс". Вночі буде 11-20 градусів тепла.

Карта погоди 3 вересня

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