Київ накриють хмари: чи чекати столиці на дощі найближчими днями

Протягом трьох днів містян турбуватимуть пориви помірного вітру, до 7 м/с

Останні дні серпня завершуються, а з ними разом уходить пекельна погода. За прогнозами синоптиків, найближчими днями місцями в Україні йтимуть дощі. Столицю нашої країни опади також не обійдуть.

Як повідомляє Meteofor, у Києві максимальна денна температура сягатиме до 29 теплих градусів. Вона відбудеться лише в один день.

У четвер, 31 серпня, зночі й до вечора триматиметься хмарність й не дарма, бо ввечері ймовірні невеликі опади. Лише інколи сонце буде визирати з-за хмар. Вдень показники термометрів показуватимуть +29 °C, а вночі опустяться до +19 градусів. Максимальні помірні пориви вітру очікуються вдень — до 7 м/с.

У п'ятницю, 1 вересня, у столиці лише ранок буде похмурим, а решта часу небо буде ясним. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +24 °C. Вночі охолоне до 18 градусів тепла. Більшу частину дня дутиме помірний вітер, 6 м/с.

У суботу, 2 вересня, ранок зустріне киян ясною погодою, але у другій половині дня на небо набіжать хмари. Дощу не прогнозується. Удень температура у місті сягатиме +25 градусів, а вночі падатиме до +15 °C. Максимальні пориви слабкого вітру очікуються вдень, до 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру на перші дні вересня. Синоптики передбачають, що деякі міста України готуються до дощів, а інші — до пекельних градусів.