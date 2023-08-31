Нові міномети йдуть до війська сотнями: "Українська бронетехніка" відновила виробництво

ТОВ "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та тільки цього року вже поставила Силам Оборони України понад 600 одиниць.

"З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Українська бронетехніка" на сьогодні не тільки відновила, але й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї. Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій", — інформує Бельбас.

ТОВ "Українська бронетехніка" постійно на зв’язку з військовими, які експлуатують міномети нашого виробництва. Для них ми розроблені прості відеоінструкції щодо використання мінометів.