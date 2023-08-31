Новые минометы идут в армию сотнями: "Украинская бронетехника" возобновила производство

ООО "Украинская бронетехника" полностью возобновило производство минометов разных калибров и только в этом году уже поставило Силам Обороны Украины более 600 единиц.

"С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена врагом. Мы нашли способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Украинская бронетехника" на сегодняшний день не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства столь нужной украинской армии артиллерийского оружия. Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам, как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", — информирует Бельбас.

ООО "Украинская бронетехника" постоянно на связи с военными, эксплуатирующими минометы нашего производства. Для них мы разработаны простые видеоинструкции по использованию минометов.