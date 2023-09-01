Спека йде з Києва: якою буде погода у столиці на початку вересня

Максимальні пориви вітру з поміж трьох днів відбудуться 1 вересня, до 7 м/с

Синоптики обіцяли, що в столиці будуть дощі й прийде довгоочікувана прохолода. Найближчими днями жителі столиці чекають на зниження температури, але опадів не передбачається.

Як повідомляє Meteofor, у Києві лише вночі 1 вересня була гроза. Протягом трьох днів триматиметься хмарність.

У п'ятницю, 1 вересня, містяни готуються до ясної погоди, хоча вночі була гроза, але без опадів. Температура повітря вдень прогріється до 25 теплих градусів, а вночі охолоне до +18 °C. Максимальні пориви помірного вітру очікуються вдень — до 7 м/с.

У суботу, 2 вересня, зранку на небо набіжать хмари й протягом дня триматиметься хмарна погода, але бездощова. Вдень показники термометрів показуватимуть +24 °C, а вночі опустяться до +15 градусів. Більшу частину дня дутиме слабкий вітер, 7 м/с.

У неділю, 3 вересня, лише вдень очікується ясне небо. Протягом всього дня опадів не передбачається. Удень температура у місті сягатиме +25 градусів, а вночі падатиме до +24 °C. Максимальні пориви легкого вітру очікуються вдень, до 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру на перші дні вересня. Синоптики передбачають, що деякі міста України готуються до дощів, а інші — до пекельних градусів.