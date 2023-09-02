Понад 20 мільйонів гривень на допомогу родинам загиблих Героїв та потреби ЗСУ задонатили протягом літа - волонтерка

Громадська організація "Мрія дітей України" та її очільниця відома волонтерка Дана Ярова підбили підсумки діяльності за три літні місяці поточного року. В організації, яка опікується дітьми загиблих, полонених, зниклих безвісти військових, повідомили, що з червня по серпень 2023 року — 287 родин отримали відправлення з одягом, продуктами харчування, гігєною і побутовою хімією, памперсами, дитячим харчуванням, книжками, пазлами, іграми та іграшками.

Понад 1000 дітей із мамами відпочили в межах проєкту "Літо без війни" на Закарпатті, у Польщі, Болгарії тощо. На літній відпочинок зібрабрали майже 10 млн. грн.

Стартував проєкт "Листівка підтримки", завдяки якому українці можуть напряму адресувати теплі слова підтримки та побажання родинам загиблих Героїв.

До Дня знань ГО "Мрія України" зібрала для підопічних школярів 800 наплічників із канцелярією, загальною вартістю майже 5 млн. грн.

На потреби ЗСУ протягом літа благодійники задонатили майже 6 млн. грн, які пішли на оплату снарядів до бойових дронів, кутометри для артилерії, автівки для фронту.