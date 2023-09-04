Літнє тепло та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня в Україні

Синоптики озвучили прогноз погоди на 4-8 вересня

Цього року початок осені в Україні буде похмурим та часом дощовим. Однак до кінця робочого тижня протримається досить тепла погода, лише вночі ближче до п’ятниці температура повітря почне падати в деяких областях до 8-9 градусів.

Такий прогноз із 4 по 8 вересня озвучують синоптики на сайті Укргідрометцентру. За їхніми даними, очікувати різких температурних гойдалок у цей період не варто.

У понеділок, 4 вересня, частину областей накриють дощі. Зокрема, опади будуть у Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Ужгородській, а також у Криму. На півдні температура може піднімати до +28 градусів удень, на Заході — до +23, у центральній частині до +27, у східних областях до +29, а в північних областях до +24.

Вівторок, 5 вересня, стане похмурим для всіх областей країни. У цей день температура повітря в центральній частині України підніматиметься до +25 градусів. На півдні очікується до +28, на західній Україні температура повітря підніметься до +23-25 градусів. Також і північній частині країни до +25. Тим часом у східних областях очікується до +27. Без опадів.

6 вересня у південних та східних областях температура повітря підніматиметься до +27-28 градусів, у центральній частині України, згідно з прогнозами, буде до +25 градусів тепла. Також стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 у північних областях та західних областях.

У четвер, 7 вересня, в центральних областях буде до 24-25 градусів вдень, а до ночі — 13-16. На півночі країни вдень стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів вдень та до +15-16 у нічний час. На півдні очікується до +28 градусів тепла, вночі температура повітря може сягати +19 в деяких областях. На західній Україні у цей день буде до +28 градусів вдень та до +15 уночі. У східній частині країни синоптики обіцяють до 25 градусів. Вночі варто очікувати до +15...+17 градусів.

Наприкінці робочого тижня, у п’ятницю, 8 вересня, знову по всій Україні триматиметься хмарна погода. Температура повітря до +25 градусів підніматиметься у західних та центральних областях. На півдні цього дня буде +25-28 градусів. У східній частині країни варто очікувати до +22-24 градусів. У північних областях до +23.

Нагадаємо, раніше український синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз "Телеграфу", якою буде погода в Україні у вересні 2023 року. Він докладно розповів, коли варто чекати на заморозки в перший місяць осені.